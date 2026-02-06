新潟県佐渡市赤泊地区で6日、今年1年の五穀豊穣を願う御田植神事が行われました。これは400年以上前の江戸時代から続く神事で県の無形民俗文化財にも指定されています。お祓いを受けた氏子が田起こしや田植えの所作を奉納。そして、地元の子どもたちが木の板をたたき害虫を追い払う役を演じました。【五所神社風間昌平宮司】「水の災いや強い風の災いがないように秋にはお祭りをやりますのでその時には立派な米をお供えをさせて