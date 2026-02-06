広島カープの羽月隆太郎容疑者が否認から一転、薬物の使用を認めたということです。羽月隆太郎容疑者は2025年12月半ばごろ、“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、1月27日に逮捕されました。逮捕容疑について否認を続けていましたが、警察への取材で一転、使用を認める供述をしていることが分かりました。捜査関係者への取材で、自宅から「エトミデート」を含んだカートリッジが複数発見され、採