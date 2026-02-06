【ニューデリー＝青木佐知子】インド北東部メガラヤ州の炭坑で５日午前１１時頃、爆発事故があり、地元紙ザ・ヒンドゥーによると、少なくとも１８人が死亡した。多数の作業員が坑内に閉じ込められている可能性があり、救助活動が続いている。炭坑は違法に操業していたという。爆発は、ダイナマイトによるものとみられるといい、警察当局は鉱山の所有者２人を逮捕し、詳しい原因を調べている。同州はインド有数の石炭の産地で、