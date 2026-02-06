自民党が２０１２年に公表した憲法改正草案について、「基本的人権削除している」と指摘する投稿がＸ（旧ツイッター）で拡散されている。今回の衆院選にからめ「基本的人権を完全になくします」と指摘して１００万回以上閲覧されている投稿もある。日本国憲法は１１条および９７条で基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と明記している。基本的人権の尊重は、国民主権、平和主義とともに日本国憲法の三大基本原則とみ