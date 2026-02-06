春季キャンプ具志川組の阪神のドラフト4位・早瀬朔投手（18）が、同じく具志川組で調整を続ける岩崎とキャッチボールを行った。「岩崎さんから、スパイクを履き替えている時に誘っていただいて」と経緯を説明した。高卒ルーキーが、通算556試合登板の左腕とキャッチボール。当然、緊張で腕が縮こまった。すると、ボールは岩崎の手前でショートバウンド。「リーチって言われました（笑い）次、もう一球投げたらアウトやん…って