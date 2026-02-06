巨人の泉圭輔投手が６日、ひなたひむかスタジアムで行われた２軍春季キャンプでブルペン入りし、８１球を投げた。今季から先発への挑戦を明言している右腕は「球数を投げるように。投げられるときはしっかり投げたい」と意気込んだ。この日は、力強い音をブルペンに響かせ、「今日は比較的によかったですけど、スタミナ面で５０球超えたぐらいからがまだまだ課題かなと感じている。いっぱい投げていきたい」と先発挑戦へ向けて