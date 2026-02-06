歌手の石原詢子が乳がんと診断されたことを６日、発表した。所属事務所が石原のインスタグラムで明らかにした。「大切なお知らせ」という画像とともに「弊社所属の石原詢子は昨年末に『乳がん』と診断されました。早期発見により、初期段階ではありましたが担当医と相談し、無事に手術を済ませております」と報告。今後については「２月後半から化学治療を行い、医師と相談の上、体調を見ながらお仕事を続けて参ります」とした