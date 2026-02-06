女優の浜辺美波が６日、都内でＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮とダブル主演を務めた映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）の初日舞台あいさつに出席した。長月天音さんの同名小説が原作。葬儀会社でインターンとして働くヒロイン（浜辺）と葬祭プランナー（目黒）がタッグを組み「最高の葬儀」を目指す姿を描く。反響について、浜辺は「既にたくさんの温かい感想が届いていて、心が温かくないっています」と笑顔。「（劇中に