巨人は６日、ジャイアンツタウンスタジアムで開催するファーム・リーグ公式戦のうち、３月１４日（土）の開幕戦から４月１日（水）までの１０試合の入場券を、公式ファンクラブ「ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ」などで順次販売すると発表した。会員向けの先行販売は２月１０日（火）正午から、一般販売は１４日（土）正午から開始する。３月１４、１５日は「開幕シリーズ」として開催し、２０２６年の支配下ルーキー６選手をデザイン