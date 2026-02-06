◆Ｊ１百年構想リーグ▽開幕節横浜ＦＭ―町田（６日・日産スタジアム）町田のＦＷエリキが、百年構想リーグのファーストゴールを決めた。前半８分。高い位置でのボール奪取からＭＦネタラビのパスを受けると、前を向いてからドリブルで仕掛け、ワンフェイントから左足で強烈なシュート。横浜ＦＭのＧＫ朴一圭の手をはじいてボールはゴールネットを揺らした。神戸への期限付き移籍から復帰したエリキの記念すべきゴールで先