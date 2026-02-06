３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にブラジル代表として出場することが決まった西武・ボー・タカハシ投手（２９）が６日、「ベストを尽くしたい」と誓った。昨年３月のＷＢＣ予選に続く選出。１次ラウンドでは、ブラジルはメジャー球団所属選手が多く名を連ねた米国と同じＢ組に入った。厳しい戦いも予想されるが、「本当に対戦できるのが楽しみだし、なかなか体験できる機会もないので、投げるチャ