2月2日、TBSの宇賀神メグアナウンサーが上野東照宮の節分祭に参加し、巫女姿を披露した様子が公開された。インスタグラムには「今年も上野東照宮の節分祭に参加させていただきました」とつづられ、白衣と緋袴に身を包んだ一日巫女としての姿を投稿。黒福豆まきに臨む凛とした立ち姿が、多くの注目を集めた。 一日巫女を務めるのは今回で3回目とのことで、本人も巫女装束に袖を通すたびに身が引き締まる思いになると明かして