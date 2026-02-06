名古屋駅と栄を結ぶ新交通システム「SRT」の試乗会が、6日行われました。景色を眺めながらくつろげる車内で乗客の目を引くのが、透明なディスプレイに投影される映像です。このコンテンツを制作したのは、トヨタ紡織と名古屋国際工科専門職大学の学生たちで、学生らが手がけたオリジナルキャラクターによる施設紹介やクイズもあります。SRTは2月13日から営業運行がスタートします。