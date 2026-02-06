ドル円１５７円付近、東京市場からは下に往って来い＝ロンドン為替 ドル円はロンドン午前にかけて157円付近で推移。東京時間に157円台から156.52付近まで下押しされた後は買い戻しが入り、ロンドン序盤には157.08までわずかに高値を更新した。クロス円も円売りが優勢で、ユーロ円は185.29付近、ポンド円は213.30付近まで上昇している。一方でロンドン入り後はユーロドルやポンドドルの上昇も加わり、円売り一辺倒