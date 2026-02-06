欧州株 下げ渋り、米株先物とともにプラス圏へ 東京時間19:29現在 英ＦＴＳＥ100 10309.38（+0.16+0.00%） 独ＤＡＸ24535.49（+44.43+0.18%） 仏ＣＡＣ40 8222.64（-15.53-0.19%） スイスＳＭＩ 13384.67（-81.37-0.60%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:29現在 ダウ平均先物MAR 26月限49065.00（+67.00+0.14%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6839.50