富山県内の春闘がスタートです。労働団体の連合富山はきょう集会を開いて闘争の開始を宣言しました。今年は、3年連続となる全体で5パーセント以上の賃上げを目標としています。◆闘争開始宣言「ここに2026春季生活闘争の開始を宣言する」県内最大の労働組合の団体、連合富山は富山市で集会を開き、今年の春闘の闘争開始を宣言しました。あいさつした宮崎敏裕会長は、全体で5パーセント以上、中小企業で6パӦ