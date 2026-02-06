兵庫県警本部出産直後の女児を神戸市の自宅のクローゼットに放置したとして母親が死体遺棄容疑で逮捕された事件で、兵庫県警は6日、首を圧迫して殺害した疑いが強まったとして、殺人容疑で母親の無職古畑美奈容疑者（24）＝神戸市北区＝を再逮捕した。県警によると「殺していません」と容疑を否認している。容疑者は1月27日に逮捕される前、赤ちゃんポストの運用で知られる慈恵病院（熊本市）に「赤ちゃんが息をしていない。誰