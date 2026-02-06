２０２６年本屋大賞のノミネート作１０作が６日、発表された。書店員の２次投票を経て、４月９日に大賞が発表される予定。ノミネート作は以下の通り（敬称略）。湊かなえ「暁星」（双葉社）、瀬尾まいこ「ありか」（水鈴社）、朝井リョウ「イン・ザ・メガチャーチ」（日本経済新聞出版）、櫻田智也「失われた貌（かお）」（新潮社）、夏川草介「エピクロスの処方箋」（水鈴社）、野宮有「殺し屋の営業術」（講談社）、伊坂幸太