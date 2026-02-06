全国高校スキー大会第3日は6日、長野県上田市などで行われ、アルペンの女子大回転は清利葵乃（富山・砺波工）が1分2秒93で優勝した。2回目は濃霧のため中止となった。距離男子10キロフリーは柿崎仁（山形・新庄北）、女子5キロフリーは久保田美有（長野・飯山）が制した。