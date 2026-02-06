中日のベテラン・大野雄大が6日、沖縄・北谷の春季キャンプで初めて打撃投手を務めた。鵜飼ら3人に球種を伝えながら、変化球も交えて30球。ボール球はわずかと制球力は抜群で、同時に直球で詰まらせる場面も多く「状態はいい」と振り返った。昨季復活の要因となった、小さく動くボールを操る投球スタイルは「壁に当たるまでは変えない」と貫いていく。37歳の左腕。昨季は自己最多に並ぶ11勝を挙げてカムバック賞に輝いたが「