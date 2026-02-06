○オープンＵＰ [東証Ｐ] 発行済み株式数の1.1％にあたる100万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。 ○中村屋 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.16％にあたる6万7000株(金額で2億0700万円)を上限に、2月9日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○アサヒペン [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.63％にあたる22万株(金額で3億8258万円)を上限に、2月