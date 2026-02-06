ミラノ・コルティナオリンピック、スピードスケート日本代表の吉田雪乃選手が日本時間6日の練習後、本番への意気込みを語りました。この日は「昨日のトライアルで課題となった動き」の確認を意識して練習したという吉田選手。リンクの感触について問われると「良いか悪いかちょっとよく分からない」とコメントします。吉田選手は今大会が初の五輪出場ですが、「思ったより緊張していない」と笑顔。10日に行われる女子1000mに向けて