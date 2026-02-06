「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（６日、宜野湾）ＤｅＮＡは、井上絢登外野手が、７日から２軍の嘉手納キャンプに合流することを明らかにした。井上はコンディション不良のため、６日は別メニュー調整していた。代わって、１軍の宜野湾キャンプに、昨年１２月の現役ドラフトで中日から移籍した浜将乃介外野手が合流する。また、育成の西巻賢二内野手、高見沢郁魅内野手、小針大輝外野手が、宜野湾キャンプの練習に参加する。