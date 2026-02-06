熊本県立大学の男性職員が、自分に権限がない工事を発注したり、代金の支払いを遅らせたりしたなどしたとして、6付けで減給処分を受けました。 減給10分の1(2か月)の懲戒処分を受けたのは、熊本県から派遣された県立大の係長級の男性職員(48)です。県立大によりますと、男性職員はおととし4月頃、権限がないにもかかわらず2つの業者に対し計960万円余りの設備工事を発注しました。また7つの業者に発注した総額約2060万円の工事