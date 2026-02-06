宝塚歌劇団は6日、花組の上演作品を発表した。昨年の博多座でトップコンビ永久輝（とわき）せあ＆星空美咲（ほしぞら・みさき）が主演し、大好評を博した「マジシャンの憂鬱」が全国ツアーで再演することが決定。また、ショーは花組でおなじみの「EXCITER！！2026」が登場。花組の魅力を最大限に引き出すと何度も再演された作品が2026年版として復活する。7月22日から8月18日まで。また男役スター、侑輝大弥（ゆき・だいや）