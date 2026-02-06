元日本代表の越川優が所属するアルタイ・バルスが、モンゴルリーグで準優勝を果たした。 越川が今シーズンからプレーしているアルタイ・バルス。越川は2022年に一度現役を引退していた中、2025年11月にアルタイ・バルスで現役に電撃復帰。復帰初戦でいきなり最優秀選手に選ばれる活躍を見せていた。 ブランクを感じさせない越川の存在もあり、アルタイ・バルスはプレーオフ決勝まで到達。テュフ・