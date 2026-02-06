ゆうちょが定期貯金などの金利を引き上げます。ゆうちょ銀行は「定期貯金」の金利を預入の期間によって、これまで0.225％から0.400％だったものを、0.375％から0.700％に引き上げます。預入期間が3年のものは0.350％から0.600％になります。また「定額貯金」も預入期間によって0.210％から0.320％だったものを0.310％から0.510％とします。ゆうちょ銀行は、2025年12月、普通預金に当たる「通常貯金」の金利の引き上げも発表してい