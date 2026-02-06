火災を発見し、消火活動した八代市の小学生に消防署から感謝状が贈られました。感謝状を贈られたのは八代市立金剛小学校6年生の仁井本隼翔（にいもと・はやと）さんです。仁井本さんは1月、散歩中に球磨川の堤防下で枯れ草が燃えているのを発見。近所の人に知らせ、バケツを使って一緒に消火活動をしました。当日は強風や乾燥の注意報が発表されていて、延焼のおそれもあったということです。 ■金剛小学校6年・仁井本隼翔さん