日本ハムの3年目左腕・細野晴希投手が沖縄・名護の春季キャンプでブルペン入りし、従来の上手投げから腕の角度をやや下げた新たな投球フォームを試した。わずかな変化だが「心地よさを優先した結果。球が強かったし、投げやすかったので」と理由を明かした。東洋大から23年ドラフト1位で入団。2年目だった昨季はプロ初勝利を含む3勝を挙げた。先発ローテーション入りへライバルは多いが、細野は「基本は先発として準備する