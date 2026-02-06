インスタグラムで共有された日付不詳の写真。サバンナ・ガスリーさんと母親ナンシーさんが写っている/From Savannah Guthrie/Instagram（CNN）米NBCテレビの番組「トゥデー」の司会者、サバンナ・ガスリーさんの母親ナンシーさん（84）の行方を追う捜索は5日目に入った。当局者によると、捜査はさまざまな課題にぶつかっている。米税関・国境警備局（CBP）の報道官はCNNの取材に、アリゾナ州トゥーソン一帯を担当する国境警備隊の