５日（日本時間６日未明）に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ビッグエア予選で、荻原大翔（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７８・５０点をマークし、１位通過した。木村葵来（ムラサキスポーツ）は３位、長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）は５位、木俣椋真（ヤマゼン）は１０位に入り、日本勢は４人全員が、１２人で争う７日の決勝に進出した。長谷川は、昨季ワールドカップの種目別王者らしい修正力で