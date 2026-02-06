団体アイスダンス・RD演技する吉田唄菜（下）、森田真沙也組＝ミラノ（共同）10カ国で争うフィギュアスケート団体が6日に始まり、前回銀メダルの日本は2種目を終えて順位点合計13点で6位となった。米国が16点で首位。ペアのショートプログラム（SP）は三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が今季世界最高の82.84点で1位、アイスダンスのリズムダンス（RD）で吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が68.64点で8位だった。