お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が、5日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。危うく地面師詐欺の被害に遭いかけた経験を語った。年に何十回も訪れるほど沖縄の宮古島が大好きなジュニア。2016年には観光大使にも就任したほど。この日はお笑い芸人の三又又三（58）とともに出演し、昨年夏に宮古島トークライブで共演した時の思い出に花を咲かせた。そのライブの打ち上げだった