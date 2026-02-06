「私、山本太郎は本日参議院議員を辞職します。衆議院選挙のためではありません。健康上の問題です」1月21日、れいわ新選組の公式YouTubeチャンネルで、そう発表して病気療養に入ることを発表した代表の山本太郎氏。病状について、山本氏は「端的に言うと、多発性骨髄腫。血液のガン、その一歩手前にいます。ここから先に進行しない、させないということを最大のテーマに、いま生きなければ、命を失いかねない。なので、議員を