《会社で疲れて仮眠してたら怪盗グルーに似てると社員に盗撮されてました》とソファで熟睡する自身の姿を投稿したのは、大相撲元大関の栃ノ心だ。「さらに栃ノ心は《そこから皆にグルーと呼ばれてます》と、人気映画『怪盗グルー』シリーズのキャラクター、グルーの画像も添付しました」（芸能記者）X上では《そうなると社員はミニオン達ってことだな》《ニコラス・ケイジ的な》と大好評の様子だ。「投稿は1月20日で、じわじ