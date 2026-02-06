UAが、2月18日にリリースするニューアルバム『NEWME』より、新曲「WAKEUP feat. MFS」を2月11日に先行配信することを発表した。デビュー30周年という大きな節目を迎え、約10年ぶりとなるフルアルバム『NEWME』のリリースを目前に控えるUA。そのアルバムからの先行配信トラックとしてリリースされるのは、フィメールラッパー・MFSを迎えた「WAKEUP feat. MFS」だ。今回フィーチャリングで参加したMFSは、2022年にリリースされた楽曲