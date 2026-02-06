デル・テクノロジーズは、Copilot+ PCに対応した最新製品「Dell XPS 14」、「Dell XPS 16」、「Dell 24 AIO」、「Dell 27 AIO」を発表しました。見どころは、ブランド刷新によって2025年に廃止されたXPSブランドが復活した点でしょう。 ブランドの復活は、多くのユーザーから意見や要望があったためとのこと。登場したラインアップは14インチディスプレイ搭載のDell XPS 14と、16インチディスプレイ搭載のDell XPS 16。 Dell