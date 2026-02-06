meiyoが、新プロジェクト・meiyo研究所の第1弾リリース「アイエナラエ feat. 詩羽」のMVを本日公開した。MVは、meiyoの代表曲「なにやってもうまくいかない」を手掛けているイラストレーター・トキチアキが担当している。楽曲内の歌詞にある“私は私に愛されたい”というフレーズを起点にキャラクターの性格やストーリーが組み立てられていて、なにか“変わるきっかけ”の助走になって欲しいという想いが込められているという。