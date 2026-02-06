STARGLOWが、4月1日にリリースする2ndシングルのタイトルが「USOTSUKI」に決定したことを発表した。あわせて、ジャケットデザインも公開された。蝶をモチーフに、まるで一枚の絵画のような質感をたたえた今作のアートワーク。優美に舞う蝶の鼓動と、STARGLOWという存在が放つ輝きが共鳴するデザインは、彼らの持つ上質で洗練されたイメージをより一層際立たせており、視覚からも彼らの進化と深化を感じさせる、芸術性に満ちた仕上