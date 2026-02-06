顕彰馬イクイノックスの半妹ガルサブランカ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）が引退することが分かった。シルク・ホースクラブが６日、ホームページ上で発表。放牧先で鼻出血を発症し、立て直しに時間がかかる見込みのため。同馬は２３年８月に新潟で新馬戦を勝利。今年１月２５日の中山２勝クラス（７着）がラストランとなった。今後は繁殖入りの予定。