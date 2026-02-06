オリックス・曽谷龍平投手（２５）が６日、宮崎キャンプ３度目のブルペン投球を行った。３月のＷＢＣ日本代表に初選出された４年目左腕は、第１回から２大会連続でＭＶＰに輝いた松坂大輔氏（４５）の見守る前で３５球。レジェンド右腕とは初対面だったと明かし「緊張しました（笑）。対世界というか、技術はもちろんそうだけど、試合に対するマインドとかを（その後のテレビ取材で）聞けたら」と目を輝かせた。この日は、同じ