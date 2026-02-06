iLiFE!が、メジャーデビューが決定したことを発表した。フジテレビ他にて毎週日曜朝9時より放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』の新エンディングテーマにiLiFE!の「BRAVE GROOVE」に決定し、本楽曲にてメジャーデビューとなる。「BRAVE GROOVE」は、作中でもキャッチーに扱われるノイズやバグなどの“いらないもの”にも意味を見出し、自分らしさとして取り入れる視点を表した楽曲になっているという。