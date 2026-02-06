◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（６日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）６日＝富張萌黄】フィギュアスケートが団体からスタート。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、五輪初出場の「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組は６８・６４点で８位だった。ライバルの米国のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組が９１・０６点でトップだった。冒頭のビートに乗せて