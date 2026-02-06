荒谷翔大が、2026年第一弾シングル「東京」を2月13日に配信リリースすることを発表した。作品リリースに先行して本日ティザー映像の公開された。MVの公開は、リリース日同日21時となる。今作のMVには、俳優・夏子が出演しているとのことだ。なお、今作のジャケットも野元喬文が担当している。◾️「東京」2026年2月13日（金）リリース配信：https://lnk.to/as_tokyo◾️ライブ情報2026年2月7日（土）東京・