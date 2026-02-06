元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が、大ブームの「マーラータン」を食べに行ったという。６日までに自身のインスタグラムを更新し「もし…３０００円とかするラーメンだったら食べる！？」と書き出す。「これは、やばい。【マーラータン】かなり流行ってたから行ったことのある人も多いと思うけど…自分の好きな食材を選んで、ボールに好きなだけ入れて、麺も、乾麺だったり卵麺だったり、太麺だったり好きなものを選ぶ」