エリキが古巣の横浜FM相手に先制ゴールFC町田ゼルビアのFWエリキが2月6日、明治安田J1百年構想リーグの“1号”を決めた。敵地・日産スタジアムで行われたEASTグループの開幕節・横浜F・マリノス戦で前半8分にゴール。記念すべきファーストゴールを奪った。古巣相手にいきなり決めた。前半8分、高い位置でDF望月ヘンリー海輝がボールを奪い素早くパス展開。エリキが受けると、相手DFをかわして中央をドリブル突破し、1人で持ち