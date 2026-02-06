パルマは鈴木彩艶がトレーニング復帰したことを伝えた昨年11月に負傷したイタリア1部パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶が、トレーニングに復帰したことをクラブが公式Xを通じて伝えている。公開された画像では、GKグローブを付けた鈴木は両手でボールを扱っており、復帰に近づいていることを感じさせる。鈴木は昨年11月に行われたACミランとの試合中に左手を負傷し、手術を受けてリハビリを行ってきた。約2か月が経った先月