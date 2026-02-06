おととい、埼玉県秩父市で発生した山林火災。きのう、「鎮圧」が発表されましたが再び延焼し、現在も火が燃え広がっています。おととい、秩父市にある浦山のふもとで発生した山林火災は、これまでにおよそ47ヘクタールが焼け、70代の女性が顔に軽いやけどをしています。埼玉県は午前10時半に自衛隊に災害派遣を要請しました。山のふもとには住宅がおよそ10軒ありますが、火は山頂に向かって燃え広がっているため、現時点で住民への