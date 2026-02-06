■ミラノ・コルティナオリンピック™フィギュアスケート団体（日本時間6日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個ミラノ・コルティナ五輪が開幕し、大会初日にフィギュアスケート団体がスタート。最初の種目であるアイスダンスのリズムダンスが行われ、日本は“うたまさ”こと吉田唄菜（22）・森田真沙也（22）組