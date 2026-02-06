舞台『刀剣乱舞』の鶴丸国永役やMANKAI STAGE『A3!』の卯木千景役などで活躍する、俳優の染谷俊之さんが、自身のXで愛車バイクでのツーリングを投稿しました。 【写真を見る】【 染谷俊之 】愛車バイク「GB350」で「内房エリアにツーリング」ご当地カフェ猫と和みの2ショット染谷さんは「千葉県の内房エリアにツーリング行ってきました」と報告。1枚目の写真には、富津岬の先端にあるピラミッドのような形の「明治百年記念